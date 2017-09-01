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«Матч ТВ» покажет бой Максима Власова в прямом эфире

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Россиянин встретится с канадцем Дентоном Дейли 7 сентября в Саратове.

Трансляция начнется в 21:00 мск. В рамках этого вечера телеканал также покажет бой россиянина Артема Чеботарева с немцем нигерийского происхождения Нуху Лавалем.

Отметим, что Дейли находится на пятом месте в рейтинге WBA, а Власов занимает в нем седьмую строчку.

На счету Власова 39 побед (22 досрочно) и 2 поражения. В активе Дейли 17 побед (10 досрочно) и 1 поражение.

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