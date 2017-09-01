Шубенков победил в финале Бриллиантовой лиги в беге на 110 м с барьерами

На проходящем в Брюсселе финале Бриллиантовой лиги россиянин Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами.

Российский спортсмен на дистанции показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17). На третьем месте расположился спортсмен из США Арис Мерритт (13,20).

Напомним, на мировом первенстве-2017 Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в барьерном беге на 110 метров, выступая в качестве нейтрального атлета. Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в этой дисциплине.