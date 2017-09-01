«Лас-Пальмас» объявил о приобретении Реми и Таннане
Источник: ФК «Лас-Пальмас»Комментарии
Нападающий Лоик
Реми и полузащитник Уссама Таннане стали игроками «Лас-Пальмаса». Об этом
сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сообщается, что
Реми, который ранее играл за «Челси», перешел как свободный агент. Таннане же
арендован на один сезон у «Сент-Этьена» с опцией выкупа контракта.
В прошлом
сезоне 30-летний Лоик Реми выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас» и
провел за команду восемь матчей, пропустив часть сезона из-за травмы. 23-летний
Уссама Таннане в нынешнем сезоне провел три матча за «Сент-Этьен» и сделал одну
результативную передачу.
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