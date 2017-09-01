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Андрей Скабелка: Игрой доволен, но не результатом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка после поражения от ЦСКА (0:3) похвалил свою команду.

- Игра мне временами понравилась, второй период провели хорошо, много моментов создали, но не забили. Выручил Сорокин. Встречались с одной из сильнейших команд лиги. Если б были голы, то остался бы полностью доволен. А так в День знаний поставлю своей команде три с плюсом.

Матч

ЦСКА - Авангард - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Капризов (Киселевич, Шумаков), 1:43 (1:0). Любимов (Бурдасов), 52:21 (2:0). Плэтт (Григоренко, Скотт), 59:21 (3:0).

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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