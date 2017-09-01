Андрей Скабелка: Игрой доволен, но не результатом

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка после поражения от ЦСКА (0:3) похвалил свою команду.

- Игра мне временами понравилась, второй период провели хорошо, много моментов создали, но не забили. Выручил Сорокин. Встречались с одной из сильнейших команд лиги. Если б были голы, то остался бы полностью доволен. А так в День знаний поставлю своей команде три с плюсом.