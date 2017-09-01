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Ласицкене одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Брюсселе финале Бриллиантовой лиги россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.

Российская спортсменка со второй попытки взяла высоту 1,97 метра. Второе  место заняла украинка Юлия Левченко (1,94), на третьем - расположилась  Михаэла Груба (1,88) из Чехии.

Напомним, Ласицкене завоевала золото на мировом первенстве в Лондоне, взяв высоту 2,03 метра, став двукратной чемпионкой мира.

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