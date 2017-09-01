Ласицкене одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Брюсселе финале Бриллиантовой лиги россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.
Российская спортсменка со второй попытки взяла высоту 1,97 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,94), на третьем - расположилась Михаэла Груба (1,88) из Чехии.
Напомним, Ласицкене завоевала золото на мировом первенстве в Лондоне, взяв высоту 2,03 метра, став двукратной чемпионкой мира.
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