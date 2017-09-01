Игорь Никитин: Второй период провалили, но выручил Сорокин

После победы над «Авангардом» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин похвалил вратаря Илью Сорокина.

- Начали хорошо, но быстрый гол сослужил дурную службу. Второй период полностью провалили. Ошибались при выходе из зоны, не держалась шайба. Спасибо Илье, выручал. В третьем сделали правильные выводы и выправили ситуацию. Так что победой доволен. А что касается оценки команде – то поставлю «три с плюсом».