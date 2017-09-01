«Рубин» отправил Санчеса в аренду в «Эспаньол», Самбрано – в ПАОК

Два игрока казанского «Рубина» отправились в аренду в другие клубы.

Защитник Серхио Санчес арендован «Эспаньолом», а его коллега по амплуа Калос Самбрано – ПАОКом. Об этом сообщают официальные сайты клубов. В обоих случаях аренда рассчитана на один сезон.

31-летний Серхио Санчес в текущем сезоне провел один матч за «Рубин». 28-летний Карлос Самбрано в нынешнем сезон не играл, а в прошлом сыграл 24 матча и сделал одну результативную передачу.