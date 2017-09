У Серены Уильямс родилась дочь

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Об этом сообщает твиттер New York Daily News.

Также сообщается, что как сама Серена, так и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Вес девочки 3,09 кг.

Напомним, что отцом новорожденной является бизнесмен Алексис Оганян.

