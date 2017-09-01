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У Серены Уильямс родилась дочь

Источник:  New York Daily NewsКомментарии

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Об этом сообщает твиттер New York Daily News.

Также сообщается, что как сама Серена, так и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Вес девочки 3,09 кг.

Напомним, что отцом новорожденной является бизнесмен Алексис Оганян.

 


 

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