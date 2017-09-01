У Серены Уильямс родилась дочь
Источник: New York Daily NewsКомментарии
Знаменитая
американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Об этом сообщает твиттер New York Daily News.
Также
сообщается, что как сама Серена, так и ее новорожденная дочь чувствуют себя
хорошо. Вес девочки 3,09 кг.
Напомним, что
отцом новорожденной является бизнесмен Алексис Оганян.
JUST IN: Serena Williams welcomes baby girl with fiancé Alexis Ohanian https://t.co/2iXjgMduqS pic.twitter.com/H9DSZhi2vx— New York Daily News (@NYDailyNews) 1 сентября 2017 г.
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