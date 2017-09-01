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Анатолий Мещеряков: «Локомотив» еще будет прибавлять

Источник:  ИзвестияКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил выступления команды в летней части сезона 2017/2018.

- Не хочу никому ставить оценок. По очкам результат достойный - идем на втором месте, всего чуть-чуть отстаем от лидирующего «Зенита». По качеству игры еще есть над чем работать, но думаю, что команда еще будет прибавлять. Уверен, она может это сделать.

- В начале лета долго не было ясности относительно продления контракта с Юрием Семиным. Сейчас вас устраивает его работа?
- Сейчас результат впечатляющий - работаем дальше. Было обидное поражение от «Тосно», но также и яркие победы над ЦСКА и «Спартаком». И вообще очки стабильно набираем. У меня принцип: не выделять никого из игроков. Команда сильна, когда все вместе выкладываются на поле и качественно взаимодействуют. В любом случае всем еще есть куда прибавлять, и мы верим, что это еще не предел для наших футболистов, - приводят слова Мещерякова «Известия».

Напомним, после восьми туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. На одно очко железнодорожников опережает «Зенит». В чемпионате подопечные Юрия Семина одержали победы над «Арсеналом», ЦСКА, «Анжи», «СКА-Хабаровском», «Спартаком» и «Уралом», сыграли вничью с «Рубином», а единственное поражение потерпели дома от «Тосно».

На групповом этапе Лиги Европы «Локомотив» будет играть с «Копенгагеном», «Злином» и «Шерифом». 14 сентября в матче первого тура москвичи сыграют на выезде против «Копенгагена».

Ближайший матч в РФПЛ команда проведет 10 сентября в Грозном против «Ахмата». Игра начнется в 19:00. 

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