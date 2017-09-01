Россия стартовала на Евробаскете с победы над Турцией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 76:73.
В составе
победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 22 очка.
Сборная России одержала первую победу в группе D. В следующем
туре Россия сыграет с Бельгией, а Турция – с Сербией. Обе игры пройдут 4
сентября.
Чемпионат
Европы по баскетболу. Мужчины
Стамбул
(Турция)
Группа D
1-й тур
01 сентября 21:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 21:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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