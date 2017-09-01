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Россия стартовала на Евробаскете с победы над Турцией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 76:73.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 22 очка. Сборная России одержала первую победу в группе D.  В следующем туре Россия сыграет с Бельгией, а Турция – с Сербией. Обе игры пройдут 4 сентября.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Стамбул (Турция)

Группа D

1-й тур

Матч

Турция - Россия - 73:76

Место и дата

01 сентября 21:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция


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