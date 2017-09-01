Россия стартовала на Евробаскете с победы над Турцией

Матч первого тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 76:73.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 22 очка. Сборная России одержала первую победу в группе D. В следующем туре Россия сыграет с Бельгией, а Турция – с Сербией. Обе игры пройдут 4 сентября.



Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Стамбул (Турция)

Группа D

1-й тур