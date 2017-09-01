Сборная Норвегии оказалась сильнее Азербайджана в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Норвегии переиграли Азербайджан в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Матч 7-го тура в группе С прошел на поле стадиона «Уллевол» в Осло и завершился со счетом 2:0. Счет в матче на 32-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл нападающий Джошуа Кинг. Еще один мяч на 59-й минуте в собственные ворота отправил защитник азербайджанской команды Рашад Садыхов.

Отметим, что на 90-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник сборной Азербайджана Бадави Гусейнов.

После этой встречи команда Норвегии набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Азербайджан, имея в своем активе также семь очков, занимает пятую строчку в группе.

В следующем туре сборная Норвегии 4 сентября сыграет в гостях с Германией. В тот же день команда Азербайджан на своем поле примет Сан-Марино.