Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Англии переиграли в гостях команду Мальты в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Матч 7-го тура в группе F прошел на поле стадиона «Та-Кали» и завершился со счетом 4:0 в пользу английской команды. Голы на свой счет записали Райан Бертранд, Дэнни Уэлбек и Гарри Кейн, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры сборная Англии набрала 17 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Мальта, не имея в активе набранных очков, занимает шестое место в группе.

В следующем туре Англия 4 сентября на своем поле примет команду Словакии. В тот же день Мальта в гостях сыграет со сборной Шотландии.