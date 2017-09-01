Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин- : -Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Англии переиграли в гостях команду Мальты в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Матч 7-го тура в группе F прошел на поле стадиона «Та-Кали» и завершился со счетом 4:0 в пользу английской команды. Голы на свой счет записали Райан Бертранд, Дэнни Уэлбек и Гарри Кейн, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры сборная Англии набрала 17 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Мальта, не имея в активе набранных очков, занимает шестое место в группе.

В следующем туре Англия 4 сентября на своем поле примет команду Словакии. В тот же день Мальта в гостях сыграет со сборной Шотландии.

Матч

Мальта - Англия - 0:4 (0:0)

Голы

Кейн 53 (0:1). Бертран 86 (0:2). Кейн 90 (0:3). Уэлбек 90 (0:4).

Место и дата

01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль игрока «Тосно» принес сборной Кабо-Верде победу над ЮАР в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Кабо-Верде и ЮАР завершился победой хозяев со счетом 2:1.ЧМ-2018. Квалификация. Мальта уступила Англии, Чехия проиграла Германии и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей европейской квалификации чемпионата мира-2018.Сборная Словакии обыграла Словению в квалификации ЧМ-2018, Мевля отыграл 90 минутМатч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Словакии и Словении завершился победой хозяев со счетом 1:0.Германия на выезде обыграла ЧехиюМатч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Чехии и Германии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Сборная Норвегии оказалась сильнее Азербайджана в отборочном матче ЧМ-2018Футболисты сборной Норвегии переиграли Азербайджан в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Футбол
«Рубин» отправил Санчеса в аренду в «Эспаньол», Самбрано – в ПАОК
Легкая атлетика
Ласицкене одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Легкая атлетика
Шубенков победил в финале Бриллиантовой лиги в беге на 110 м с барьерами
Бокс
«Матч ТВ» покажет бой Максима Власова в прямом эфире
все новости
Мальта
Мальтакалендарьстатистика
Англия
Англиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости