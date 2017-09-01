Мария Ласицкене: Я не полностью удовлетворена взятой высотой - 2,02 метра
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе.
- Я не полностью удовлетворена взятой высотой - 2,02 метра. Но было чрезвычайно холодно для соревнований по прыжкам в высоту, - цитирует Ласицкене «Р-Спорт».,
Напомним, что в финале российская спортсменка победила, показав в лучшей попытке результат 2,02 метра.
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