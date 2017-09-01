Дания разгромила Польшу в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого
тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Дании и Польши завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу сборной Дании.
В составе победителей
отличились Томас Делэйни, Андреая Корнелиус, Николай Йоргенсен и Кристиан
Эриксен. Несмотря на поражение, Польша с 16 очками остается лидером группы Е. У
Дании 13 очков и третье место.
4 сентября
Дания на выезде сыграет с Арменией, а Польша примет Казахстан.
ЧМ-2018.
Европейская квалификация
Группа Е
7-й тур
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