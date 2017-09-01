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Дания разгромила Польшу в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Дании и Польши завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу сборной Дании.

В составе победителей отличились Томас Делэйни, Андреая Корнелиус, Николай Йоргенсен и Кристиан Эриксен. Несмотря на поражение, Польша с 16 очками остается лидером группы Е. У Дании 13 очков и третье место.

4 сентября Дания на выезде сыграет с Арменией, а Польша примет Казахстан.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа Е

7-й тур

Матч

Дания - Польша - 4:0 (2:0)

Голы

Делэйни 16 (1:0). Корнелиус 42 (2:0). Йоргенсен 59 (3:0). Эриксен 80 (4:0).

Место и дата

01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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