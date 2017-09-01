Германия на выезде обыграла Чехию

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Чехии и Германии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.

У хозяев отличился Владимир Дарида, у немецкой команды голы в активе Тимо Вернера и Матса Хуммельса. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Германия с 21 очком продолжает лидировать в группе С. У Чехии девять очков и третье место. 4 сентября Германия примет Норвегию, а Чехия на выезде сыграет с Северной Ирландией.



ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа С

7-й тур