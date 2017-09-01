Германия на выезде обыграла Чехию
Матч седьмого
тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Чехии и Германии завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.
У хозяев
отличился Владимир Дарида, у немецкой команды голы в активе Тимо Вернера и
Матса Хуммельса. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Германия с 21
очком продолжает лидировать в группе С. У Чехии девять очков и третье место. 4
сентября Германия примет Норвегию, а Чехия на выезде сыграет с Северной
Ирландией.
ЧМ-2018.
Европейская квалификация
Группа С
7-й тур
Матч
Голы
Вернер 4 (0:1). Дарида 78 (1:1). Хуммельс 88 (1:2).
Состав
Чехия: Вацлик, Сухи, Борил, Новак, Калас, Селассие, Дарида, Янкто (Жмрхал, 90), Сучек, Копич (Крейчи, 54), Крменчик (Климент, 77)
Германия: тер Штеген, Хуммельс, Гинтер, Хектор, Киммих, Озил, Кроос, Брандт (Рюдигер, 62), Штиндль (Дракслер, 67), Вернер (Джан, 80), Мюллер
Предупреждения:
Калас, 35 - Мюллер, 43; Хуммельс, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 сентября 21:45, Эден Арена, Текстовая трансляция