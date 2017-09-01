Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин- : -Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Германия на выезде обыграла Чехию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Чехии и Германии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.

У хозяев отличился Владимир Дарида, у немецкой команды голы в активе Тимо Вернера и Матса Хуммельса. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Германия с 21 очком продолжает лидировать в группе С. У Чехии девять очков и третье место. 4 сентября Германия примет Норвегию, а Чехия на выезде сыграет с Северной Ирландией.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа С

7-й тур

Матч

Чехия - Германия - 1:2 (0:1)

Голы

Вернер 4 (0:1). Дарида 78 (1:1). Хуммельс 88 (1:2).

Состав

Чехия: Вацлик, Сухи, Борил, Новак, Калас, Селассие, Дарида, Янкто (Жмрхал, 90), Сучек, Копич (Крейчи, 54), Крменчик (Климент, 77)

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Гинтер, Хектор, Киммих, Озил, Кроос, Брандт (Рюдигер, 62), Штиндль (Дракслер, 67), Вернер (Джан, 80), Мюллер

Предупреждения:

Калас, 35 - Мюллер, 43; Хуммельс, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

01 сентября 21:45, Эден Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль игрока «Тосно» принес сборной Кабо-Верде победу над ЮАР в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Кабо-Верде и ЮАР завершился победой хозяев со счетом 2:1.ЧМ-2018. Квалификация. Мальта уступила Англии, Чехия проиграла Германии и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей европейской квалификации чемпионата мира-2018.Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018Футболисты сборной Англии переиграли в гостях команду Мальты в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.Сборная Словакии обыграла Словению в квалификации ЧМ-2018, Мевля отыграл 90 минутМатч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Словакии и Словении завершился победой хозяев со счетом 1:0.Сборная Норвегии оказалась сильнее Азербайджана в отборочном матче ЧМ-2018Футболисты сборной Норвегии переиграли Азербайджан в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Футбол
«Рубин» отправил Санчеса в аренду в «Эспаньол», Самбрано – в ПАОК
Легкая атлетика
Ласицкене одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Легкая атлетика
Шубенков победил в финале Бриллиантовой лиги в беге на 110 м с барьерами
Бокс
«Матч ТВ» покажет бой Максима Власова в прямом эфире
все новости
Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости