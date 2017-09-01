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Сборная Словакии обыграла Словению в квалификации ЧМ-2018, Мевля отыграл 90 минут

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Словакии и Словении завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил нападающий Адам Немец.

Защитник словенской сборной Миха Мевля, который 31 августа стал игроком «Зенита», провел на поле 90 минут. У словаков полностью отыграл матч полузащитник Роберт Мак, который летом перешел на правах аренды из петербургского клуба в ПАОК.

Набрав 15 очков, подопечные Яна Козака занимают второе место в группе F и отстают на два очка от сборной Англии. Словенцы с 11 очками делят третью позицию с шотландцами.

4 сентября словацкая сборная встретится с англичанами на «Уэмбли», а словенцы примут в Любляне сборную Мальты.

Матч

Словакия - Словения - 1:0 (0:0)

Голы

Немец 81 (1:0).

Место и дата

01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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