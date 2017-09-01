«Севилья» арендовала Гайса у «Шальке»
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Полузащитник «Шальке»
Йоханнес Гайс перешел в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает
официальный сайт испанского клуба.
Сообщается, что
аренда рассчитана на один сезон. «Севилья» заплатит два миллиона евро. Также у
клуба будет право выкупить игрока. В таком случае им придется доплатить еще
пять миллионов.
24-летний
Йоханнес Гайс в прошедшем сезоне провел 24 матча за «Шальке» и забил один мяч.
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