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«Севилья» арендовала Гайса у «Шальке»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Полузащитник «Шальке» Йоханнес Гайс перешел в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. «Севилья» заплатит два миллиона евро. Также у клуба будет право выкупить игрока. В таком случае им придется доплатить еще пять миллионов.

24-летний Йоханнес Гайс в прошедшем сезоне провел 24 матча за «Шальке» и забил один мяч.

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