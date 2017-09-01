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Вандерсон: С трудом поверил, когда услышал сумму трансфера Неймара

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Бразильский нападающий московского «Динамо» Вандерсон рассказал, как относится к переходу нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

- Об этом говорит весь мир. Вся Бразилия обсуждает переход Неймара чуть ли не каждодневно. Что сказать, с трудом поверил, когда услышал сумму. До сих пор сложно понять, как один футболист может стоить таких денег. Надеюсь, это предел — дальнейших рекордов мы не увидим, — рассказал Вандерсон в интервью официальному каналу «Динамо» в YouTube.

Напомним, что «ПСЖ» купил у «Барселоны» Неймара за рекордные 222 миллиона евро. 

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