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Дубль игрока «Тосно» принес сборной Кабо-Верде победу над ЮАР в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Кабо-Верде и ЮАР завершился победой хозяев со счетом 2:1.

У хозяев два гола забил полузащитник «Тосно» Нуну Роша. На 33-й минуте он отличился с игры, а через пять минут представитель РФПЛ реализовал пенальти. Роша провел на поле 78 минут.

Автором единственного гола у проигравших стал полузащитник Токело Ранти, открывший счет на 14-й минуте. С 68-й минуте сборная ЮАР играла вдесятером после прямого удаления Эрика Матохо.

Кабо-Верде одержал первую победу на третьем этапе квалификации и с тремя очками расположился на последнем месте в группе D. Южноафриканцы делят первую позицию вместе с командой Буркина-Фасо, соперники набрали по четыре очка.

5 сентября сборные ЮАР и Кабо-Верде встретятся в Дурбане.

Напомним, в третьем раунде отбора на ЧМ-2018 участвуют 20 африканских сборных, поделенных на пять групп. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть турнира.

Матч

Кабо-Верде - ЮАР - 2:1 (0:0)

Место и дата

01 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция

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