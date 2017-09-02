Игорь Швырев: Уровень клубов в КХЛ подравнялся, каждая команда сейчас может многое

Нападающий «Металлурга» Игорь Швырев подвел итоги матча с «Амуром» (2:3), в котором форвард забил свой первый гол в КХЛ.

- Сегодня было много удалений. Соперник забил нам два гола. Тяжело отыгрываться сейчас.

Можно ли сказать, что уровень команд в КХЛ подравнялся? Безусловно, так и есть. Каждая команда сейчас может многое.

Какие эмоции после первого гола в КХЛ? Сначала, конечно, порадовался. Но хотели сравнять счет, хотели победить. Но победы нет - значит и результата нет.

Почему сразу шайбу не забрал? А мне ее на место в раздевалку принесли. Посмотрим, куда ее поставлю - не думал еще, - передает слова Швырева пресс-служба «Металлурга».