Григоренко подписал полноценный контракт с «Металлургом»

Нападающий Игорь Григоренко подписал односторонний контракт с магнитогорским «Металлургом».

Соглашение рассчитано на год, сообщается на официальном сайте КХЛ.

До этого форвард находился в уральском клубе на пробном контракте.

Минувший сезон Григоренко провел в «Салавате Юлаеве». В 37 матчах за уфимцев он набрал десять (6+4) очков.

В нынешнем сезоне игрок в двух играх в составе «Магнитки» набрал два (1+1) очка.