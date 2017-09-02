Александр Андриевский: Рады, что одержали первую победу, это на нас давило морально
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Я считаю, мы играли хорошо. Половину матча практически контролировали игру, потом пошла череда удалений. В этот момент, в этот отрезок нам было очень тяжело. «Трактор» насел на нас. Здесь хочу выразить благодарность ребятам, что выдержали этот натиск и смогли в третьем периоде вернуться в игру - забить победный гол. Рады, что наконец одержали первую победу, потому что это на нас давило морально. Первые очки - этому тоже очень рады, - передает слова Андриевского официальный сайт «Трактора».
Матч
Трактор - Адмирал - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
Александров (Горшков), 6:57 (0:1 - бол.). Саболич (Григоренко), 29:01 (0:2 - бол.). Щехура (Бородкин, Виделль), 34:56 (1:2 - бол.). Пеньковский (Якуценя, Кручинин), 38:43 (2:2 - бол.). Краснослободцев (Махановский), 48:44 (2:3).
Место и дата
01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция