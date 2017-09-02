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Анвар Гатиятулин: Сейчас такой хоккей. Кто больше ошибается, тот и проигрывает

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3).

- Сейчас такой хоккей. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Сегодня мы наделали много грубейших ошибок, поэтому проиграли. Вышли, играли не на тех скоростях, которые хотели бы видеть. Думали, наверное, за счет мастерства сыграть. Такое не пройдет сейчас. В перерыве поговорили, маленько добавили, но, опять же, повторюсь, допустили грубейшие ошибки, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

Матч

Трактор - Адмирал - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Александров (Горшков), 6:57 (0:1 - бол.). Саболич (Григоренко), 29:01 (0:2 - бол.). Щехура (Бородкин, Виделль), 34:56 (1:2 - бол.). Пеньковский (Якуценя, Кручинин), 38:43 (2:2 - бол.). Краснослободцев (Махановский), 48:44 (2:3).

Место и дата

01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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