Анвар Гатиятулин: Сейчас такой хоккей. Кто больше ошибается, тот и проигрывает

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3).

- Сейчас такой хоккей. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Сегодня мы наделали много грубейших ошибок, поэтому проиграли. Вышли, играли не на тех скоростях, которые хотели бы видеть. Думали, наверное, за счет мастерства сыграть. Такое не пройдет сейчас. В перерыве поговорили, маленько добавили, но, опять же, повторюсь, допустили грубейшие ошибки, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».