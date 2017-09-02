Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 7 минут, - 6:2, 6:3.
Макарова и Веснина выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Веснина и Макарова встретятся с Надеждой Киченок (Украина) и Анастасией Родионовой (Австралия).
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