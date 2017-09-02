Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 7 минут, - 6:2, 6:3.

Макарова и Веснина выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Веснина и Макарова встретятся с Надеждой Киченок (Украина) и Анастасией Родионовой (Австралия).