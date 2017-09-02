«Валенсия» арендовала полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Источник: ФК «Валенсия»Комментарии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра на правах аренды перешел в «Валенсию». Об этом информирует официальный сайт испанского клуба.
Как сообщается, бразилец будет выступать за «Валенсию» до 30 июня 2018 года.
Comunicado Oficial | #SomPereira 👉 https://t.co/FUmvjdD0lV pic.twitter.com/QIEJKEsm0d— Valencia CF (@valenciacf) 1 сентября 2017 г.
Напомним, что прошлый сезон Перейра выступал на правах аренды в составе «Гранады». Полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.
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