«Валенсия» арендовала полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра на правах аренды перешел в «Валенсию». Об этом информирует официальный сайт испанского клуба.

Как сообщается, бразилец будет выступать за «Валенсию» до 30 июня 2018 года.

Напомним, что прошлый сезон Перейра выступал на правах аренды в составе «Гранады». Полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.