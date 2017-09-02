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«Валенсия» арендовала полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра на правах аренды перешел в «Валенсию». Об этом информирует официальный сайт испанского клуба.

Как сообщается, бразилец будет выступать за «Валенсию» до 30 июня 2018 года.

Напомним, что прошлый сезон Перейра выступал на правах аренды в составе «Гранады». Полузащитник сыграл  37 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.

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