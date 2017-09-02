Сборная Туниса обыграла ДР Конго в квалификации ЧМ-2018

Сборная Туниса дома обыграла команду Демократической Республики Конго (2:1) в квалификационном турнире чемпионата мира-2018.

Это был матч 3-го тура африканской группы А.

У хозяев поля отличились Яссин Мерия (18-я минута - с пенальти) и Гилане Шалали (47-я), у гостей - Седрик Макамбу (43-я).

Тунисцы одержали третью победу и с 9 очками возглавляют группу, у их сегодняшнего соперника 6 баллов и вторая строчка.

В следующем туре 5 сентября команды встретятся вновь, только в ДР Конго.