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Сборная Туниса обыграла ДР Конго в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Туниса дома обыграла команду Демократической Республики Конго (2:1) в квалификационном турнире чемпионата мира-2018.

Это был матч 3-го тура африканской группы А.

У хозяев поля отличились Яссин Мерия (18-я минута - с пенальти) и Гилане Шалали (47-я), у гостей - Седрик Макамбу (43-я).

Тунисцы одержали третью победу и с 9 очками возглавляют группу, у их сегодняшнего соперника 6 баллов и вторая строчка.

В следующем туре 5 сентября команды встретятся вновь, только в ДР Конго.

Матч

Тунис - ДР Конго - 2:1 (0:0)

Место и дата

01 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция

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