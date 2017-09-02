Валерий Белов: В матче с «Югрой» допустили грубые ошибки

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал домашнее поражение от «Югры» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- «Югра» победила заслуженно. Атмосфера была великолепная. Прошу болельщиков, чтобы они продолжали в том же духе. Много индивидуальных ошибок сегодня сделали. Игра в атаке нас не совсем устраивает. Не все сегодня получилось. Есть над чем работать. Чемпионат только начался. У нас была сложная серия, но было время на восстановление. Судя по тренировкам, ребята были в хорошем состоянии. Стартовое волнение, возможно, присутствовало, но не настолько, чтобы повлиять на ход матча. Ошибки были грубые. Нам еще придется во всем разобраться и проанализировать, но я бы не стал все списывать на волнение, - сказал специалист.