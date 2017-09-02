Валерий Белов: В матче с «Югрой» допустили грубые ошибки
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал домашнее поражение от «Югры» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- «Югра» победила заслуженно. Атмосфера была великолепная. Прошу болельщиков, чтобы они продолжали в том же духе. Много индивидуальных ошибок сегодня сделали. Игра в атаке нас не совсем устраивает. Не все сегодня получилось. Есть над чем работать. Чемпионат только начался. У нас была сложная серия, но было время на восстановление. Судя по тренировкам, ребята были в хорошем состоянии. Стартовое волнение, возможно, присутствовало, но не настолько, чтобы повлиять на ход матча. Ошибки были грубые. Нам еще придется во всем разобраться и проанализировать, но я бы не стал все списывать на волнение, - сказал специалист.
Матч
Витязь - Югра - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Перетягин (Купцов, Ильин), 5:07 (0:1). Швец-Роговой (Копейкин), 9:06 (1:1). Варфоломеев (Анкудинов), 26:24 (1:2). Можик (Швец-Роговой, Горак), 51:47 (2:2). Варфоломеев (Майоров), 52:03 (2:3).
Место и дата
01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция