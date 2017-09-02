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Игорь Захаркин: В последних матчах пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал выездную победу над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

 - Была замечательная атмосфера на стадионе, мы поучаствовали в этом празднике, - сказал специалист. - Работаем над проблемами, с которыми столкнулись с самой первой игры в чемпионате, а именно над организацией игры в обороне и переходе в контратаку. В некоторых моментах сегодня это получалось, но не всегда. В последних матчах мы пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть. Надеюсь, что эта победа вселит уверенность в наших ребят.

Матч

Витязь - Югра - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Перетягин (Купцов, Ильин), 5:07 (0:1). Швец-Роговой (Копейкин), 9:06 (1:1). Варфоломеев (Анкудинов), 26:24 (1:2). Можик (Швец-Роговой, Горак), 51:47 (2:2). Варфоломеев (Майоров), 52:03 (2:3).

Место и дата

01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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