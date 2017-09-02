Игорь Захаркин: В последних матчах пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал выездную победу над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Была замечательная атмосфера на стадионе, мы поучаствовали в этом празднике, - сказал специалист. - Работаем над проблемами, с которыми столкнулись с самой первой игры в чемпионате, а именно над организацией игры в обороне и переходе в контратаку. В некоторых моментах сегодня это получалось, но не всегда. В последних матчах мы пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть. Надеюсь, что эта победа вселит уверенность в наших ребят.