Сергей Базаревич: Мы неплохо сыграли в обороне, но было много потерь

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал первый матч группового этапа чемпионата Европы, который наша команда выиграла у Турции - 76:73.

- Мы знали, что соперник будет играть на кураже, поскольку выступает дома. Так и получилось. В какой-то мере нам не удалось с этим справиться, но я рад, что мы все равно сумели остановить очень сильную, молодую и амбициозную команду на ее площадке, - передает слова Базаревича корреспондент «Советского спорта». - Да, у Турции нет в составе нескольких ведущих игроков, но эта сборная все равно заставила нас потрудиться. Мы неплохо сыграли в обороне, пропустив всего 73 очка, хотя 24 из них турки набрали после наших собственных потерь. При этом в концовке мы остановили несколько их важных атак, что сыграло решающую роль в исходе матча.

В старте мы выпустили Владимира Ивлева, потому что понимали - у Турции есть три чистых центровых, а у нас всего один - Тимофей Мозгов. И у него иногда возникают проблемы с фолами. Надо было поберечь Мозгова для решающих моментов матча, что мы и сделали. К действиям самого Тимофея никаких претензий нет. Единственное - лучше бы он не промахнулся пять раз с линии штрафных. Что касается Шведа, то я никогда не сомневался в его уверенности в себе. Поэтому Алексей и бросил трехочковый в конце матча, который стал решающим в этой встрече. Леша всегда очень уверен в себе. Иногда даже слишком. Ему этой уверенностью стоит делиться с остальными игроками.