Виталий Фридзон: В начале матча с Турцией был небольшой мандраж

Капитан сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Турцией (76:73) на старте группового этапа чемпионата Европы.

- Очень рады, что смогли выиграть этот напряженный матч, - передает слова Фридзона корреспондент «Советского спорта». - В начале был небольшой мандраж, мы допустили несколько ошибок, но сумели быстро наладить действия и в атаке, и - что особенно важно - в защите. Во второй четверти мы повели 10 очков, но немного ослабили давление на соперников и позволили им забить легкие мячи, после чего счет выровнялся и остаток встречи прошел в напряженной борьбе. Однако мы не опустили руки, продолжали оставаться единым целым и добились победы. Очень помог трехочковый бросок Шведа незадолго до конца матча, но Леха умеет такие важные мячи попадать! Теперь надо отдохнуть и хорошо подготовиться к следующей встречи - против команды Сербии.