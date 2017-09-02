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Виталий Фридзон: В начале матча с Турцией был небольшой мандраж

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Турцией (76:73) на старте группового этапа чемпионата Европы.

- Очень рады, что смогли выиграть этот напряженный матч, - передает слова Фридзона корреспондент «Советского спорта». - В начале был небольшой мандраж, мы допустили несколько ошибок, но сумели быстро наладить действия и в атаке, и - что особенно важно - в защите. Во второй четверти мы повели 10 очков, но немного ослабили давление на соперников и позволили им забить легкие мячи, после чего счет выровнялся и остаток встречи прошел в напряженной борьбе. Однако мы не опустили руки, продолжали оставаться единым целым и добились победы. Очень помог трехочковый бросок Шведа незадолго до конца матча, но Леха умеет такие важные мячи попадать! Теперь надо отдохнуть и хорошо подготовиться к следующей встречи - против команды Сербии.

Матч

Турция - Россия - 73:76

Место и дата

01 сентября 21:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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