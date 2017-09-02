Алексей Швед: Не боялся, что промахнусь в концовке матча

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал свой решающий трехочковый бросок, которые принес команде победу над Турцией в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

- Я ни о чем особо не думал в тот момент, - приводит слова Шведа корреспондент «Советского спорта». - Просто хотел победить, поэтому бросил - и попал. Незадолго до этого кидал открытую трешку - я всегда так делаю в подобной ситуации. Но промахнулся - мяч отскочил от задней части дужки. Однако когда появилась новая возможность бросить издали, я ничего не боялся, хотя меня и опекали уже гораздо плотнее. Тот самый заключительный бросок соперники почти заблокировали, но я все равно смог забить. Это игра, все бывает по-разному. Сегодня я попал и мы победили.