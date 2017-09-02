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«Коламбус» подписал шестилетний контракт с нападающим Веннбергом

Источник:  ХК «Коламбус Блю Джекетс»Комментарии

«Коламбус» объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Александером Веннбергом.

Соглашение с 22-летним шведским центрфорвардом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, сумма контракта составляет около 30 млн долларов.

В прошлом сезоне НХЛ Веннберг в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 59 (13+46) очков. В пяти играх Кубка Стэнли он отметился одной результативной передачей.

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