«Коламбус» подписал шестилетний контракт с нападающим Веннбергом
Источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»Комментарии
«Коламбус» объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Александером Веннбергом.
Соглашение с 22-летним шведским центрфорвардом рассчитано до конца сезона-2022/23.
Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, сумма контракта составляет около 30 млн долларов.
В прошлом сезоне НХЛ Веннберг в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 59 (13+46) очков. В пяти играх Кубка Стэнли он отметился одной результативной передачей.
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