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Андрей Кириленко: Сборная России в матче с Турцией доказала, что у нее есть характер

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над командой Турции (76:73) в матче группового этапа чемпионата Европы.

«Мне показалось, что в этой игре мы увидели две разные сборные России, - сказал Кириленко. - В первой половине играли отлично, дисциплинированно, контролировали ситуацию, да, с ошибками, но в целом хорошо. А вот то, что произошло во второй, я не видел давно. Игроки вдруг стали терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику, причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали. Тем не менее команда смогла довести матч до логичного завершения и доказала, что у нее есть характер, что она способна вытащить такую тяжелую встречу».

Матч

Турция - Россия - 73:76

Место и дата

01 сентября 21:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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