Андрей Кириленко: Сборная России в матче с Турцией доказала, что у нее есть характер

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над командой Турции (76:73) в матче группового этапа чемпионата Европы.

«Мне показалось, что в этой игре мы увидели две разные сборные России, - сказал Кириленко. - В первой половине играли отлично, дисциплинированно, контролировали ситуацию, да, с ошибками, но в целом хорошо. А вот то, что произошло во второй, я не видел давно. Игроки вдруг стали терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику, причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали. Тем не менее команда смогла довести матч до логичного завершения и доказала, что у нее есть характер, что она способна вытащить такую тяжелую встречу».