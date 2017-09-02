Александр Бородюк: Несу ответственность за разгром от Черногории

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал домашнее поражение от команды Черногории (0:3) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Проиграли очень хорошей, организованной команде, - цитирует специалиста KazFootball.kz.- Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения - отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории неспроста бьется за выход на чемпионат мира. Нам предстоит проделать много работы, в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения - 60 % от всех голов, и тут мы уступили.

- На этом поле в прошлом году мы вырвали ничью в играх с Польшей и Румынией, теперь через год поражение от Черногории, вы считаете, что есть регресс в игре сборной?

- Возможно, как я не дорабатываю, так и игроки. За это поражение я, как главные тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя я не намерен.