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Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе

Источник:  ФНЛКомментарии

Определены лучшие тренеры прошлого месяца в Футбольной национальной лиге.

По версии ФНЛ лучшим тренером августа стал наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.

В последний месяц лета самарцы выиграли пять матчей из пяти, доведя победную серию до шести туров кряду.

По версии болельщиков, голосовавших на официальном сайте первого дивизиона, лучшим тренером стал наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев. За него высказалось 41,5% проголосовавших.

Красноярцы в августе также одержали пять побед в пяти турах, причем четыре из них в гостях.

Второе место в голосовании болельщиков осталось за Тихоновым (33,2%).

На третьем - главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев (15,1%). Тамбовчане в августе также не проигрывали, одержав четыре победы и сыграв вничью во Владивостоке.

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