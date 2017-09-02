Севастова обыграла Векич и может встретиться с Шараповой в 4-м круге US Open

Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разряде Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде.