Севастова обыграла Векич и может встретиться с Шараповой в 4-м круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла хорватку Донну Векич в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 5 минут, - 6:2, 6:3.
Севастова совершила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати. Ее соперница два раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейка из десяти.
В следующем раунде Севастова встретится с победительницей пары Мария Шарапова (Россия) - Софья Кенин (США).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Севастова А. (Латвия) - Векич Д. (Хорватия) - 6:2, 6:3
Место и дата
02 сентября 01:15, , Онлайн-трансляция
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