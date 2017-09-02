Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин- : -Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Севастова обыграла Векич и может встретиться с Шараповой в 4-м круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла хорватку Донну Векич в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 5 минут, - 6:2, 6:3.

Севастова совершила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати. Ее соперница два раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и  реализовала три брейка из десяти.

В следующем раунде Севастова встретится с победительницей пары Мария Шарапова (Россия) - Софья Кенин (США).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Севастова А. (Латвия) - Векич Д. (Хорватия) - 6:2, 6:3

Место и дата

02 сентября 01:15, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде.US Open. Кенин - Шарапова. Начало текстовой трансляции в 04:00 мскРоссийская теннисистка Мария Шарапова встретится сегодня с американкой Софьей Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.У Серены Уильямс родилась дочьЗнаменитая американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Об этом сообщает твиттер New York Daily News.Макарова уступила Суарес Наварро в третьем раунде US OpenМатч третьего раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Екатериной Макаровой и испанской Карлой Суарес Наварро завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Суарес Наварро.US Open: Серена Уильямс готовится к родамАмериканская теннисистка Серена Уильямс готовится к родам. Об этом информирует пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису.
Хоккей
Григоренко подписал полноценный контракт с «Металлургом»
Футбол
Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Сборная Словакии обыграла Словению в квалификации ЧМ-2018, Мевля отыграл 90 минут
Футбол
Германия на выезде обыграла Чехию
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Анастасия Севастова
Анастасия Севастовавсе новости
Донна Векич
Донна Векичвсе новости
WTA Tour
WTA Tour
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости