КХЛ. «Торпедо» примет СКА, «Спартак» - минское «Динамо» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей очередного игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически