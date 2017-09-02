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КХЛ. «Торпедо» примет СКА, «Спартак» - минское «Динамо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей очередного игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч

Спартак - Динамо Мн

Место и дата

02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Локомотив

Место и дата

02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - ХК Сочи

Место и дата

02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Динамо

Место и дата

02 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

Торпедо - СКА

Место и дата

02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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