Победная поступь Шараповой, счастье Уильямс и польский конфуз. Главные новости утра
«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.
Мария Шарапова вышла в четвертый круг US Open, обыграв Софию Кенин.
Сборная Германии вырвала победу у Чехии в квалификации чемпионата мира-2018.
В свою очередь, поляки оконфузились в Копенгагене, пропустив четыре безответных мяча от датчан.
А Мексика, тем временем, досрочно отобралась на ЧМ-2018.
Российские баскетболисты с трудом одолели соперников из Турции на старте чемпионата Европы.
Хоккейный ЦСКА всухую взял верх над «Авангардом».
Мария Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
УЕФА начал расследование финансовой деятельности «ПСЖ».
У Серены Уильямс родилась дочь.
Обязательно к прочтению:
Бой с тенью. Шарапова вновь показала Америке несгибаемый характер и победила!