Победная поступь Шараповой, счастье Уильямс и польский конфуз. Главные новости утра

Ассистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.

Тренер сборной Мексики: Постараемся удивить на чемпионате мира Ассистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.

Роман Муртазаев: Нам нет оправдания Нападающий национальной сборной Казахстана Роман Муртазаев прокомментировал разгромное поражение от Черногории в матче отборочного цикла ЧМ-2018.