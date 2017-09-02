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Победная поступь Шараповой, счастье Уильямс и польский конфуз. Главные новости утра

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.

Мария Шарапова вышла в четвертый круг US Open, обыграв Софию Кенин.

Сборная Германии вырвала победу у Чехии в квалификации чемпионата мира-2018.

В свою очередь, поляки оконфузились в Копенгагене, пропустив четыре безответных мяча от датчан.

А Мексика, тем временем, досрочно отобралась на ЧМ-2018.

Российские баскетболисты с трудом одолели соперников из Турции на старте чемпионата Европы.

Хоккейный ЦСКА всухую взял верх над «Авангардом».

Мария Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

УЕФА начал расследование финансовой деятельности «ПСЖ».

У Серены Уильямс родилась дочь.

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