Шарапова обыграла Кенин в третьм круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова взяла верх над американкой Софией Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 7:5, 6:2.
Шарапова восемь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. У ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
В следующем раунде турнира Шарапова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая ранее обыграла хорватку Донну Векич (6:2, 6:3).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Кенин С. (США) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 2:6
Место и дата
02 сентября 04:45, , Текстовая трансляция