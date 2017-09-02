Шарапова обыграла Кенин в третьм круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова взяла верх над американкой Софией Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 7:5, 6:2.

Шарапова восемь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. У ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем раунде турнира Шарапова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая ранее обыграла хорватку Донну Векич (6:2, 6:3).

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Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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