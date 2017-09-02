Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова обыграла Кенин в третьм круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова взяла верх над американкой Софией Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 7:5, 6:2.

Шарапова восемь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. У ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем раунде турнира Шарапова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая ранее обыграла хорватку Донну Векич (6:2, 6:3).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Кенин С. (США) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 2:6

Место и дата

02 сентября 04:45, , Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой с тенью. Шарапова вновь показала Америке несгибаемый характер и победила!Бой с тенью. Шарапова вновь показала Америке несгибаемый характер и победила!«Советский спорт» смакует великолепную победу российской теннисистки.Шарапова - Кенин. ОнлайнРоссийская теннисистка Мария Шарапова встретится сегодня с американкой Софьей Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.Севастова обыграла Векич и может встретиться с Шараповой в 4-м круге US OpenЛатвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла хорватку Донну Векич в третьем круге Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде.У Серены Уильямс родилась дочьЗнаменитая американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Об этом сообщает твиттер New York Daily News.
Баскетбол
Сергей Базаревич: Мы неплохо сыграли в обороне, но было много потерь
Теннис
Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разряде
Хоккей
Григоренко подписал полноценный контракт с «Металлургом»
Футбол
Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour