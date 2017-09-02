Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мексика стала пятой командой, отобравшейся на ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Мексики обеспечила себе участие в чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

Путевку на мировое первенство она завоевала досрочно, обыграв дома команду Панамы (1:0) в отборочном цикле турнира. Единственный мяч в активе Ирвина Лосано.

Мексиканцы, не зависимо от исхода трех оставшихся матчей в североамериканской группе, стали недостягаемыми для соперников.

Мексика стала пятой командой, отобравшейся на ЧМ-2018. Участие в мировом первенстве уже обеспечили себе Россия как хозяйка соревнований, Бразилия, Иран и Япония.

Матч

Мексика - Панама

Место и дата

02 сентября 04:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Украина принимает Турцию, Уэльс - Австрию и другие матчиРезультаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018.Испания - Италия. Начало текстовой трансляции в 21:45 мскСборная Испании сыграет сегодня с командой Италии в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Александр Бородюк: Несу ответственность за разгром от ЧерногорииГлавный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал домашнее поражение от команды Черногории (0:3) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Сборная Туниса обыграла ДР Конго в квалификации ЧМ-2018Сборная Туниса дома обыграла команду Демократической Республики Конго (2:1) в квалификационном турнире чемпионата мира-2018.Дубль игрока «Тосно» принес сборной Кабо-Верде победу над ЮАР в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Кабо-Верде и ЮАР завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Баскетбол
Сергей Базаревич: Мы неплохо сыграли в обороне, но было много потерь
Теннис
Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске на US Open в парном разряде
Хоккей
Григоренко подписал полноценный контракт с «Металлургом»
Футбол
Сборная Англии разгромила Мальту в отборочном матче ЧМ-2018
все новости
Панама
Панамакалендарьстатистика
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости