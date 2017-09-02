Сборная Мексики обеспечила себе участие в чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

Путевку на мировое первенство она завоевала досрочно, обыграв дома команду Панамы (1:0) в отборочном цикле турнира. Единственный мяч в активе Ирвина Лосано.

Мексиканцы, не зависимо от исхода трех оставшихся матчей в североамериканской группе, стали недостягаемыми для соперников.

Мексика стала пятой командой, отобравшейся на ЧМ-2018. Участие в мировом первенстве уже обеспечили себе Россия как хозяйка соревнований, Бразилия, Иран и Япония.