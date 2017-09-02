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Гаджи Гаджиев: «Амкар» не решил своих задач во время трансферного окна

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал выступления своей команды.

«Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверно, один из худших за многие годы, в частности, за то время, которое я пребываю в «Амкаре». Такой скомканной подготовки с одной стороны, и множество организационных вопросов – с другой, не было ни разу. Трансферное окно уже закрыто и мы, конечно, не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но все-таки, сейчас понятно, что поддержка руководства области реальна. Несмотря на то, что у нас не все позиции адекватно укомплектованы, мы имеем достаточно большую группу квалифицированных футболистов. Плюс ко всему, мы ждем возвращение Огуде. Мы надеемся на то, что более качественно станут играть наши лидеры», - приводит слова Гаджиева официальный сайт клуба.

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