Евгений Коноплянка: До последнего не верил в переход Ярмоленко

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал переход нападающего Андре Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».



«Когда мы вылетали из Варшавы, тогда и прочитал эту новость в интернете. За день же Андрей сказал, что он там находится и будет подписывать контракт, если пройдет медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация. На самом деле я в это не верил», - цитирует Коноплянку Footboom.com.