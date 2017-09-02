Евгений Коноплянка: До последнего не верил в переход Ярмоленко
Источник: Footboom.comКомментарии
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал
переход нападающего Андре Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».
«Когда мы вылетали из Варшавы, тогда и прочитал эту новость в интернете. За день же Андрей сказал, что он там находится и будет подписывать контракт, если пройдет медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация. На самом деле я в это не верил», - цитирует Коноплянку Footboom.com.
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