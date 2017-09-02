Роберт Просинечки: Сборная Азербайджана не сдержала Кинга

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение своей команды от Норвегии в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира 2018.



«К сожалению, сегодня нашей команде не удалось показать тот футбол, который показывала в последних матчах. Сыграли ниже своих возможностей. Соперник нас переиграл. У норвежцев было больше желания, поэтому больше нас заслужил успеха. У нас были моменты, но воспользоваться ими не удалось. Через три дня нас ждет следующий матч. Все мысли связаны с игрой против Сан-Марино. Нужно переключиться на следующую игру.



Проблема сегодня заключалась не столько в том, что я сделал две замены в составе. В целом, моя команда часто ошибалась, все это накопилось, и мы уступили. Пропустили два нелепых гола — с пенальти и от своего же игрока. Такие ошибки Норвегия не прощает. К тому же, Джошуа Кинг сегодня был в хорошей форме. Сдержать его не представлялось возможным. Сожалею по поводу упущенных шансов», — цитирует Просинечки Azerifootball.

Матч Норвегия - Азербайджан - 2:0 (0:0) Место и дата 01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция