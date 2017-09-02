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Роберт Просинечки: Сборная Азербайджана не сдержала Кинга

Источник:  AzerifootballКомментарии

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение своей команды от Норвегии в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира 2018.

«К сожалению, сегодня нашей команде не удалось показать тот футбол, который показывала в последних матчах. Сыграли ниже своих возможностей. Соперник нас переиграл. У норвежцев было больше желания, поэтому больше нас заслужил успеха. У нас были моменты, но воспользоваться ими не удалось. Через три дня нас ждет следующий матч. Все мысли связаны с игрой против Сан-Марино. Нужно переключиться на следующую игру. 

Проблема сегодня заключалась не столько в том, что я сделал две замены в составе. В целом, моя команда часто ошибалась, все это накопилось, и мы уступили. Пропустили два нелепых гола — с пенальти и от своего же игрока. Такие ошибки Норвегия не прощает. К тому же, Джошуа Кинг сегодня был в хорошей форме. Сдержать его не представлялось возможным. Сожалею по поводу упущенных шансов», — цитирует Просинечки  Azerifootball.

Матч

Норвегия - Азербайджан - 2:0 (0:0)

Место и дата

01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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