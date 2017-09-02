Никита Сошников: В этом сезоне я хочу забить 20 голов

Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Вы хотите пробиться в первые два звена. Сколько очков желаете набрать в новом сезоне?

- Даже в третьем звене ты получаешь много игрового времени. И в меньшинстве я бы тоже хотел бы выходить. Это очень важный компонент.

Летом я восстанавливался после травмы. Но думал, что было бы хорошо забить 20 голов за сезон. Такую цель перед собой ставил.