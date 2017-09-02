Никита Сошников: В этом сезоне я хочу забить 20 голов
Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Вы хотите пробиться в первые два звена. Сколько очков
желаете набрать в новом сезоне?
- Даже в третьем звене ты получаешь много игрового времени. И в меньшинстве я бы тоже хотел бы выходить. Это очень важный компонент.
Летом я восстанавливался после травмы. Но думал, что было бы хорошо забить 20 голов за сезон. Такую цель перед собой ставил.
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