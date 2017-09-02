Никита Сошников: Надо передачу на Овечкина закрывать клюшкой

Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Против спецбригад каких команд тяжелее всего играть?

- «Питтсбург» очень хорошо действует в большинстве. В одном звене собраны четыре топ-мастера. Самое сложное, что они играют без тактики, на чистой импровизации.

А еще трудно с «Тампой», когда еще был Друэн. Он здорово разыгрывает. Если же оставишь Кучерову под бросок, он легко забьет гол с первой же попытки.

«Вашингтон»? С ним как-то хорошо получалось. Одного игрока просто оставляли с Овечкиным, и все. А остальных разбирали. Хотя бывало, что нас иногда разрывали.

- Объясните в деталях, как останавливать Овечкина и его страшную пушку в большинстве?

- Надо передачу на Овечкина закрывать клюшкой. Даже не стоит вставать на линию броска. А если шайба до него доходит, надо успеть его клюшку подбить.