Никита Сошников: Летом я лечился от травмы в Торонто

Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как вы провели лето?

- Я закончил сезон с сотрясением мозга. В основном, лечился в Торонто. Не получилось этим летом поехать домой. Много времени проводил с докторами, чтобы избавиться от симптомов. Это такая травма, с которой ты можешь готовиться. Но надо грамотно работать, без перегрузок. Старался подтягивать катание, технику, трудился в зале по спецпрограмме.

- Что вам запомнилось из работы с великим тренером Майком Бэбкоком?

- Удивительно, как Бэбкок живет хоккеем. Человек уже выиграл все, что можно. Но он до сих пор приходит на работу в шесть утра. Собирает всех тренеров, своих помощников. Весь штаб спозаранку уже на стадионе. Расписывают тренировки, разбирают видео. И каждый день у Майка какие-то новые идеи.

Думаю, с этого года против «Торонто» будет очень тяжело играть. Тренерский штаб подобран серьезно. Состав сбалансирован. И много сильной молодежи.