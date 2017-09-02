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Роман Муртазаев: Нам нет оправдания

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Нападающий национальной сборной Казахстана Роман Муртазаев прокомментировал разгромное поражение от Черногории в матче отборочного цикла ЧМ-2018.

— Допустили грубейшие ошибки, пропустили три гола, - приводит слова Муртазаева KazFootball - Настраивались на соперника, пытались создать давление в матче. Получилось так, что проиграли этот поединок. Оправданий нет, допустили грубейшие ошибки.

— Первый гол предопределил общий результат?
— Да нет, я бы так не сказал. После первого гола команда начала играть по-другому, более раскованно. Старались отыграть этот мяч. Но, получилось так, как получилось... Тяжело сейчас об этом говорить.

— Следующий матч состоится на выезде против сборной Польши. Как нужно там сыграть?
— Не нужно допускать грубых ошибок. Настрой должен быть таким, каким был на эту игру. Конечно же, обидно и неприятно, но нам надо поскорее забыть этот матч против Черногории. Жизнь такова, но надо работать и стремиться к лучшему. Дай Бог, в будущем все получится! 

Матч

Казахстан - Черногория - 0:3 (0:1)

Голы

Вешович 31 (0:1). Бечирай 53 (0:2). Симич 63 (0:3).

Место и дата

01 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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