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Виталий Мутко: Российские игроки должны идти по пути Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о развитии российского футбола.

«Я как руководитель, отвечающий за развитие футбола, заинтересован в том, чтобы играло как можно российских игроков, молодые получали практику. В нашей молодежной сборной многие игроки не имеют практики: например, Никита Чернов - прекрасный футболист, но он то в одном клубе, то в другом, конечно, прогрессировать так сложно. А я убежден, что таких игроков в России сейчас достаточно, мы выпускаем каждый год до тысячи человек из детско-спортивных школ в возрасте 17 лет. Если серьезно с этими ребятами поработать, то можно комплектоваться российскими игроками.

Но понятно, что в мире есть более талантливые, вчера посмотрел сборную Франции, ясно, что там талант на таланте, камня на камне от не самой слабой сборной Голландии не оставили (4:0). Конечно, таких талантливых ребят много в мире, и, если у тебя есть деньги, ты можешь их приобрести, но смысл заключается в том, чтобы сама лига была сильной, а не только один клуб - он выиграет один год, а потом футболисты начнут деградировать, потому что в чемпионате нет конкуренции, а на международной арене они не наигрываются. Нам нужно, чтобы было как можно больше сильных клубов.

Мы можем только говорить, чтобы они имели игровую практику, но что тут умничать - мы понимаем, что у каждого человека своя жизнь, он сам принимает решения: кому-то просто достаточно получать деньги и сидеть на скамейке, а у кого-то есть амбиции прогрессировать, достичь каких-то высот, оставить след в футболе, чтобы о тебе помнили. Мы говорим о великих Льве Яшине, Эдуарде Стрельцове, Валентине Иванове, Игоре Нетто, Федоре Черенкове, Андрее Тихонове, Егоре Титове, Дмитрии Аленичеве - вот это настоящий путь. А есть путь: прожил жизнь в футболе, что-то там заработал - и в никуда», - цитирует Мутко ТАСС.

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