Тренер сборной Мексики: Постараемся удивить на чемпионате мира

Ассистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.

«Наши ребята многому научились в квалификации, теперь у нас есть восемь месяцев, чтобы как следует подготовиться всех удивить.

В группе у нас еще три матча, но мы более нацелены на то, чтобы порадовать болельщиков именно на чемпионате мира», - цитирует Паеса Goal.