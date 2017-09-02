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Тренер сборной Мексики: Постараемся удивить на чемпионате мира

Источник:  Goal.comКомментарии

Ассистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.

«Наши ребята многому научились в квалификации, теперь у нас есть восемь месяцев, чтобы как следует подготовиться всех удивить.

В группе у нас еще три матча, но мы более нацелены на то, чтобы порадовать болельщиков именно на чемпионате мира», - цитирует Паеса Goal.

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