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МОК: Олимпиада болельщика не интересует, билеты не продаются

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что на Олимпийские игры 2018 года в корейском Пхенчханге за пять месяцев до открытия продано менее 30% билетов.

Как указывает портал InsideTheGames, нынешний показатель в 22,7% является самым низким в истории зимних Олимпийских игр на данном этапе подготовки.

В Корее продано только 4,85% билетов, хотя планировалось, что жители страны-хозяйки приобретут 70% всех билетов. Организаторы объясняют столь низкий спрос тем, что корейцы традиционно совершают покупки в последний момент.

Основная часть проданных на сегодняшний день билетов приобретена авторизованными реселлерами для распространения по всему миру и пока не попала в руки потенциальных владельцев.

Всего на Зимние игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, планируется продать 1,18 млн билетов. МОК ожидал, что 90% из них будут выкуплены заранее.

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